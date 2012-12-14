Міліція та прикордонники не знають про затримання Власенка

«У нас такої інформації немає», - сказали УНІАН у прес-службі прикордонного відомства.

Водночас у Держприкордонслужбі додали, що таку інформацію, навіть якщо вона і була б, вони не можуть надати згідно з нормами закону про захист персональних даних.

«Якщо особа, яка перетинає кордон, напише офіційну заяву, що вона не проти оприлюднення певних даних, то тоді ми відповідну інформацію надамо», - зазначили в прикордонній службі.

У свою чергу в міліції Київської області зазначили, що якщо подібна ситуація з С.Власенком сталася, то правоохоронці до неї непричетні.

«Якщо це сталося в аеропорту «Бориспіль», то це могли зробити тільки прикордонники, а не міліція», - зазначили в УМВС України в Київській області.

Як повідомлялося, ТСН.ua з посиланням на власні джерела поінформував, що С.Власенка затримали сьогодні, 14 грудня, в аеропорту "Бориспіль". Це відбулося через невиплату аліментів його колишній дружині Наталії Окунській.