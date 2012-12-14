Табалов стверджує, що відмовився увійти до фракції ще до підсумків виборів

Про це депутат заявив в ефірі "Шустер Live", передає Українська правда.

"Ще до оголошення підсумків, я керівникам об'єднаної опозиції сказав, що я не ввійду у фракцію", - підкреслив він кілька разів.

"На 99-му окрузі "Батьківщина" показала найкращий результат у Кіровоградській області. І подзвонили, сказали: все ви виграли, ми в центрі домовилися, йдіть до губернатора. Як мені до цього ставитися? Зі штабу зателефонували мені і сказали: ми в центрі домовилися, йдіть з губернатором визначайте позицію", - розповів він.

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"У нас були реальні бойові дії. З ким я можу домовлятися і навіщо", - додав депутат.

Олександр Табалов також повідомив, що він та його син Андрій прийняли присягу народних депутатів.

"Ми були присутні на присязі", - уточнив він.

"Нас, до речі, два дні розшукували, ходили по парламенту, де ж ми знаходимося. Та ми насправді знаходилися у правому куті. Нас туди заштовхали, загнали колеги зі "Свободи", - додав нардеп.