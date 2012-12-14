Табалов стверджує, що відмовився увійти до фракції ще до підсумків виборів
Депутат Олександр Табалов, який був обраний до парламенту за списком "Батькивщіни", заявив, що відмовився увійти до фракції ще до підсумків виборів.
Про це депутат заявив в ефірі "Шустер Live", передає Українська правда.
"Ще до оголошення підсумків, я керівникам об'єднаної опозиції сказав, що я не ввійду у фракцію", - підкреслив він кілька разів.
"На 99-му окрузі "Батьківщина" показала найкращий результат у Кіровоградській області. І подзвонили, сказали: все ви виграли, ми в центрі домовилися, йдіть до губернатора. Як мені до цього ставитися? Зі штабу зателефонували мені і сказали: ми в центрі домовилися, йдіть з губернатором визначайте позицію", - розповів він.
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"У нас були реальні бойові дії. З ким я можу домовлятися і навіщо", - додав депутат.
Олександр Табалов також повідомив, що він та його син Андрій прийняли присягу народних депутатів.
"Ми були присутні на присязі", - уточнив він.
"Нас, до речі, два дні розшукували, ходили по парламенту, де ж ми знаходимося. Та ми насправді знаходилися у правому куті. Нас туди заштовхали, загнали колеги зі "Свободи", - додав нардеп.