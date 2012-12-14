Томенко назвав три умови, за яких опозиція піде на переговори із владою

Про це М.Томенко заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи заклик прем’єр-міністра Миколи Азарова до опозиції щодо проведенння переговорів.

За словами М.Томенка, опозиція має незмінний підхід до цього питання.

“Для того, щоб розпочати реальний діалог між владою та позицією, треба вирішити три проблеми - дві політичні і одну соціально-економічну”, - сказав М.Томенко.

По-перше, наголосив він, необхідно декриміналізувати чинне законодавство для того, щоб завершити “ганебну історію з ув'язненням Тимошенко та Луценка”.

По-друге, сказав М.Томенко, необхідно покарати причетних до фальсифікації цьогорічних виборів до Верховної Ради, починаючи від голів обласних держадміністрацій і закінчуючи головами ОВК та ДВК.

Крім цих двох проблем, додав він, не менш гострою є проблема відповідальності нинішньої влади. “Говорити про спільні антикризові дії без реального звіту уряду, який сьогодні вкинув Україну у вир бюджетного хаосу, неможливо, так само, як неможливий цей діалог без нової редакції бюджету на 2013 рік”, - сказав він.

М.Томенко нагадав, що уряд нині не здатний виплатити зарплату за грудень деяким категоріям працівників бюджетної сфери, і ця тенденція може продовжитися у наступному році.

Як відомо, М.Азаров запросив опозицію до переговорів щодо розвитку країни. "Я офіційно запросив опозицію до переговорів щодо принципових питань порядку денного розвитку країни у дуже непростих умовах. Я запропонував неупереджено, конструктивно, виходячи виключно з національних інтересів, проаналізувати питання покращення умов нашого членства у СОТ, ставлення до Митного союзу, співпрацю з МВФ. І знайти компроміси в цих питаннях за однієї умови – компроміс має бути в інтересах України. Без популізму і галасу", - сказав М.Азаров.