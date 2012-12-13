Азаров закликав опозицію об'єднатися з владою

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Микола Азаров вважає, що опозиція і влада повинні об'єднати зусилля для вирішення економічних проблем у країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді перед голосуванням за затвердження його на посаді прем'єра.

«Нам необхідно докласти максимум зусиль і напружити всі сили, щоб протистояти зовнішнім викликам. Ми можемо й повинні скільки завгодно гостро дискутувати всередині країни, але із зовнішнім світом ми повинні спілкуватися однією мовою – мовою захисту національних інтересів. Як і інші країни, свій шанс на розвиток ми не можемо подарувати й втратити через сварки і деструктивну політичну позицію «що гірше, то краще». Тому я офіційно пропоную опозиції зібратися за столом переговорів і неупереджено, конструктивно, виходячи виключно з національних інтересів, проаналізувати всі питання, які є критичними для соціально-економічного розвитку країни», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що серед питань, які необхідно обговорювати разом, - покращення позиції України як члена СОТ, співпраця з Митним союзом, МВФ, у питанні підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Також, сказав М.Азаров, спільні дії необхідні в процесі реформування судової системи й для реалізації великих інфраструктурних проектів.

«Необхідно усвідомити, що ми в цьому залі не вороги. Ми опоненти, але всі ми хочемо кращого для України. Я глибоко переконаний, що на Україну очікує хороше майбутнє. Й кожна політична сила повинна все зробити й діяти так, щоб об'єднати народ України навколо масштабних завдань національного розвитку», - сказав М.Азаров.