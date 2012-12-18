Литвин: позафракційних депутатів перетасували без їхнього відома

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив на засіданні парламенту.

«Зараз самовільно пересадили, перетасували деяких народних депутатів», - сказав він.

За словами В.Литвина, він розуміє, що «в когось виникає бажання розпорошити позафракційних депутатів. «Але таке свавілля є абсолютно неприйнятним. Самовільно, не ставлячи до відома, переклеїли таблички і пересадили депутатів», - наголосив він.

В.Литвин закликав спікера Володимира Рибака та апарат парламенту «навести порядок, бо не з того починає роботу Верховна Рада».

Голова ВР В.Рибак доручив керівнику апарату Валентину Зайчуку розібратися у ситуації.

«Так не повинно бути в залі», - додав спікер.