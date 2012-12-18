Литвин: позафракційних депутатів перетасували без їхнього відома
10:26, 18 грудня 2012Політика
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Народний депутат України Володимир Литвин (позафракційний) заявив, що позафракційних депутатів пересадили у сесійній залі без їхнього відома.
Литвин обурюється, що таблички переклеїли
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив на засіданні парламенту.
«Зараз самовільно пересадили, перетасували деяких народних депутатів», - сказав він.
За словами В.Литвина, він розуміє, що «в когось виникає бажання розпорошити позафракційних депутатів. «Але таке свавілля є абсолютно неприйнятним. Самовільно, не ставлячи до відома, переклеїли таблички і пересадили депутатів», - наголосив він.
В.Литвин закликав спікера Володимира Рибака та апарат парламенту «навести порядок, бо не з того починає роботу Верховна Рада».
Голова ВР В.Рибак доручив керівнику апарату Валентину Зайчуку розібратися у ситуації.
«Так не повинно бути в залі», - додав спікер.
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