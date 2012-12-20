46% населення України - за Митний союз (опитування)

При цьому 35% опитаних вважають, що Україна укласти договір про Зону вільної торгівлі та політичної асоціації з Європейським Союзом з подальшим вступом у ЄС, а 19% не визначилися із своєю позицією.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг», передані УНІАН.

Як зазначається в повідомленні, в разі обрахунку серед тих, хто визначився, результати опитування засвідчують перевагу прихильників Митного союзу (57%) над прихильниками укладання договору про ЗВТ та асоціації із ЄС (43%).

Питання формулювалось наступним чином: «Що, на Вашу думку, для України краще: укласти договір про Зону вільної торгівлі та політичної асоціації з Європейським Союзом з подальшим вступом у ЄС, або ж стати повноправним учасником Митного союзу і Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю і Казахстаном?».

Як зазначають соціологи, у питанні вибору між укладанням договору про Зону вільної торгівлі та політичної асоціації з Євросоюзом з подальшим вступом у ЄС або ж повноправною участю в Митному союзі та ЄЕП з Росією, Білоруссю і Казахстаном спостерігаються суттєві регіональні розбіжності:

Західний регіон єдиний, де суттєво переважають прихильники договору про ЗВТ та політичної асоціації з Євросоюзом з подальшим вступом у ЄС (66%).

Співвідношення прихильників вступу в Митний союз та ЄЕП та прибічників укладання договору про ЗВТ та політичної асоціації з Євросоюзом з подальшим вступом у ЄС однакове в Центральному та Північному регіонах.

Суттєву перевагу прибічники Митного союзу і ЄЕП простору мають на Сході (54%) та Півдні країни (74%).

Згідно з результатами опитування, для більшості опитаних пріоритетним є можливість мати безвізовий режим з Російською Федерацією, навіть якщо для цього Україна має не вступати в ЄС – так вважають 51% опитаних українців. Близько 30% українців хотіли би, щоб Україна підписала договір про політичну асоціацію і ЗВТ з ЄС, та, ставши членом Європейського Союзу, мала з Росією закриті кордони – з візами та митницями.

В разі обрахунку серед тих, хто визначився, результати опитування засвідчують перевагу тих, для кого пріоритетним є збереження безвізового режиму з Росією (62%) над тими, хто готовий вступати в ЄС навіть за умови введення віз та митниць з РФ (38%).

Питання формулювалось наступним чином: «Чому б Ви віддали перевагу: щоб Україна підписала договір про політичну асоціацію і ЗВТ та, ставши членом Європейського Союзу, мала з Росією закриті кордони - з візами і митницями, або, щоб Україна не ставала членом Європейського Союзу, і мала з Росією відкриті кордони - без віз і митниць?».

При цьому, зазначають соціологи, переважна більшість населення - 60% - виступають за те, що зміни, або прийняття нової Конституції має відбуватися шляхом винесення на всеукраїнський референдум. Лише 24% респондентів хотіли б, щоб такі рішення ухвалювала Верховна Рада України. 16% респондентів не змогли відповісти на це питання.

Питання формулювалось наступним чином: «Є різні точки зору на те, хто повинен приймати рішення про внесення змін до чинної Конституції України або приймати нову. Одні вважають, що це має робити Верховна Рада. Інші - що зміна чинної Конституції або прийняття нової має відбуватися на всеукраїнському референдумі. Яка точка зору Вам ближче?».

При цьому ідею винесення питання вступу України до Митного союзу на референдум підтримує більшість населення (62%), а довірити розгляд цього питання діючій Верховній Раді і Президенту згодні лише 24%. 15% респондентів не змогли відповісти на це питання.

Питання формулювалось наступним чином: «А як має вирішуватися питання про те, вступати чи не вступати Україні до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном - це має вирішити Верховна Рада і затвердити Президент або ж це рішення має бути прийняте на всеукраїнському референдумі?».

*** Опитування проводилося з 5 по 15 грудня 2012 року в 24-х областях України, АР Крим та м. Києві. Всього опитано 2003 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,34–2,24 відсотка. Метод отримання інформації: особисте формалізоване інтерв'ю згідно з опитувальником (face to face).