Кличко каже, що нинішні депутати «б’ються поганенько»

Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВі, передає Українська правда.

"Я ніколи не використовував свої спортивні якості в парламенті. Але якщо канал "Рада" купить промоутерські права (на бій), я продам", - засміявся Кличко.

Політик натякнув, що погано ставиться до бійок у сесійній залі.

"Ми прийшли працювати не кулаками, ми прийшли працювати головою. І тому наша команда складається з фахівців, які є експертами в кожній галузі господарства", - сказав він, додавши, що нинішні депутати "б’ються поганенько".