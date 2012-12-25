Кличко каже, що нинішні депутати «б’ються поганенько»
20:14, 25 грудня 2012Політика
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Лідер фракції "УДАР" Віталій Кличко пожартував, що битиметься в парламенті тоді, коли телеканал "Рада" купить права на трансляцію бою.
Кличко пожартував, що битиметься, якщо "Рада" викупить права
Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВі, передає Українська правда.
"Я ніколи не використовував свої спортивні якості в парламенті. Але якщо канал "Рада" купить промоутерські права (на бій), я продам", - засміявся Кличко.
Політик натякнув, що погано ставиться до бійок у сесійній залі.
"Ми прийшли працювати не кулаками, ми прийшли працювати головою. І тому наша команда складається з фахівців, які є експертами в кожній галузі господарства", - сказав він, додавши, що нинішні депутати "б’ються поганенько".
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