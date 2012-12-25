Кличко каже, що не втратив бажання стати мером Києва

Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВі, пише Українська правда.

На запитання, чи після обрання до ВР у нього зникло бажання стати мером Києва Кличко заявив: "Не зникло".

"Від Києва залежить дуже багато. Тому що всі процеси починаються зі столиці", - пояснив він.

Коментуючи заяву глави фракції "Батьківщина" Арсенія Яценюка щодо єдиного опозиційного кандидата на пост мера столиці, Кличко зазначив, що "ми не повинні наступати на ті ж самі граблі. Ми не повинні робити ті ж самі помилки... Коли останній раз Турчинов балотувався, балотувався й Кличко, але врешті решт виграв Черновецький".