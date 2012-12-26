КМДА і Microsoft підписали угоду

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Майкрософт Україна».

За даними начальника ГУОН Києва Оксани Добровольської, стратегічне партнерство з Microsoft розширить використання сучасних технологій в освіті - від дошкільної до вищої, включаючи підготовку вчителів. Угода має на увазі три пріоритети: трансформація освіти, сприяння інноваціям і створення робочих місць. Це перша така угода у сфері освіти в місті, зазначила вона.

Згідно з повідомленням, зокрема, єдиний інформаційний простір в освіті планується побудувати, використовуючи хмарні технології Microsoft. Якщо раніше школи використовували розрізнені і часто не дуже безпечні системи, то тепер вони зможуть застосовувати хмарний сервіс Office 365 для впровадження нових форматів уроків, безпечного зберігання даних і електронного обміну інформацією.

Сторони домовилися також розвивати напрями, пов'язані із забезпеченням рівного доступу до якісної освіти, а це перш за все забезпечення навчальних установ комп'ютерами і впровадження нових рішень для освіти. Це у свою чергу має на увазі підтримку Microsoft у підвищенні рівня ІТ-підготовки вчителів.

Як зазначили в компанії, впровадженню інновацій у школах зазвичай заважає відсутність коштів. Водночас використання «хмари» дає змогу швидко розвернути рішення без капітальних інвестицій в устаткування, програмне забезпечення і технічну підтримку. За даними компанії, якби якесь схоже рішення школі довелося купити «по-старому», включаючи придбання серверів, програмне забезпечення, оплату послуг ІТ-спеціалістів, лише придбання програмного забезпечення і витрати на його установку становили б для 600 учнів 300-500 тис грн.