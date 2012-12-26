Політолог: Кожара готуватиме Європу до переобрання Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловив голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут.

«Насправді, це така розширена Адміністрація Президента. У випадку успіху чи принаймні якоїсь стабільності, звичайно, Президент візьме всі лаври слави на себе. У випадку провалів, очевидно, будуть відповідати окремі міністри, окремі посадові особи», - вважає він.

На думку І.Когута, призначення Леоніда Кожари міністром закордонних справ України, а Костянтина Грищенка - на посаду віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань, свідчить про те, що тепер «європейський контекст гратиме більшу роль».

«Кожара, принаймні останнім часом, був «адвокатом» Партії регіонів у Європі, знайшли там собі багато партнерів, шукали різні аналітичні центри, депутатів Європарламенту», - зауважив експерт.

Своєю чергою директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов висловив переконання, що головним завданням Л.Кожари на посаді глави МЗС буде створення сприятливих зовнішньополітичних умов для переобрання Віктора Януковича Президентом України на виборах у 2015 році.

«Очевидно, пан Кожара, який довів свою ефективність, роз’яснюючи європейцям і американцям ситуацію навколо Тимошенко, Луценка й інших специфічних делікатних проблем, впорався з цим завданням краще, ніж Грищенко», - сказав політолог.

Водночас І.Когут висловив переконання, що новий уряд буде менш самостійним, а кадрова стабільність не буде його ознакою.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор Янукович призначив новий склад уряду.

Зокрема, Президент звільнив К.Грищенка з посади міністра закордонних справ і призначив його віце-прем'єр-міністром, а Л.Кожару призначив міністром закордонних справ України.