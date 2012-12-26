Івано-Франківська облрада наполягає на невизнанні «мовного» закону

Як передає кореспондент УНІАН про це на прес-конференції повідомив голова Івано-Франківської облради Василь Скрипничук, відповідаючи на запитання журналістів щодо рішення Івано-Франківського міського суду від 17 грудня, який підтримав позов керівника Російської общини Івано-Франківської області Олександра Волкова до облради.

За його словами, обласна рада має намір оскаржити рішення Івано-Франківського міського суду про скасування пункту рішення облради про те, що закон «Про засади державної мовної політики» не підлягає виконанню на території області.

Івано-Франківська обласна рада буде відстоювати своє рішення про заборону мовного закону на території області до того часу, поки держава не визнає, що українці мають право на державну мову – українську, наголосив він.

«Суд задовольнив і прокуратуру, і Волкова,- сказав посадовець - Те, що вони хотіли, те, що вони просили, вони там і написали. Виявляється, в українській державі можна приймати рішення проти української мови, проти українського народу, якщо хтось тільки цього захоче».

В.Скрипничук уточнив, що облрада готує апеляцію на це рішення Івано-Франківського міського суду. За його словами він доручив юристам облради підготувати вже на наступну сесію проект рішення про те, щоб «зобов'язати мене, як голову обласної ради, звернутися в Львівський апеляційний суд для оскарження цього всього».

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Івано-Франківська міська рада прийняла заяву до Президента України, Верховної Ради і Конституційного Суду України щодо невизнання Закону «Про засади державної мовної політики». Депутати висловили «категоричне невизнання та непокору прийнятому Верховною Радою України 3 липня 2012 року та підписаному Президентом України 8 серпня 2012 року Закону «Про засади державної мовної політики». Депутати міської ради заявили, що мовний закон на території Івано-Франківська не є чинним.

16 листопада Адміністративний суд Івано-Франківської області розпочав попередній розгляд справи про скасування­ ухвали облради не визнавати дію закону "Про засади державної мовної політики" на території Прикарпаття за позовом прокурора Івано-Франківськ­ої області до обласної ради.

21 листопада Адміністративний суд на своєму черговому засіданні призупинив розгляд справи про скасування­ даної ухвали облради до вирішення по суті аналогічно­ї справи, яка розглядалася в Івано-Франківськ­ому міському суді за позовом керівника Російської­ общини Івано-Франківськ­ої області Олександра­ Волкова, поданим раніше.

27 листопада Івано-Франківськ­ий міський суд переніс розляд «мовного питання» за позовом О.Волкова проти облради на 17 грудня.

9 жовтня на позачерговій сесії облрада відхилила протест прокурора, в якому в.о. прокурора Івано-Франківської області Володимир Гаврюшенко вимагав скасувати п.1 рішення облради, в якому сказано, що закон України "Про засади державної мовної політики" не підлягає виконанню на території області.

17 грудня Івано-Франківськ­ий міський суд підтримав позов керівника Російської общини Івано-Франківської області О.Волкова до облради.