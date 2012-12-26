У рамках Комітету ВР з питань євроінтеграції створили три підкомітети

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на організаційно-установчому засіданні Комітету ВР з євроінтеграції, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

Зокрема, було створено Підкомітет з питань інформаційного забезпечення інтеграційних процесів, який очолить Ірина Геращенко, Підкомітет з питань співробітництва з НАТО та Міжпарламентською конференцією з питань Спільної політики безпеки і оборони Європейського Союзу, питань Східного партнерства та Парламентської асамблеї ЄС-Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ), який очолить Борис Тарасюк, та Підкомітет з питань політичного діалогу, міжлюдських контактів та співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ, який очолить Степан Курпіль.

Також під час засідання обговорювалися перспективи, напрямки та пріоритети роботи комітету.

"Оскільки європейська інтеграція є стратегічним пріоритетом України, то цей комітет можна вважати одним із стратегічних комітетів парламенту", - наголосив голова Комітету Григорій Немиря.