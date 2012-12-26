Регіонал каже, що нікого за арешт Луценка саджати не будуть

Про це йдеться в коментарі В.Олійника, переданому УНІАН прес-службою ПР.

«Представники старої влади, зокрема екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, коли заявляють про порушення їх прав при проведенні слідчих дій, скаржаться самі на себе», - заявив В.Олійник, коментуючи заяву Ю.Луценка, що Європейський суд ухвалив рішення про те, що посадовці прокуратури порушили закон, ухваливши рішення про його затримання.

Депутат від ПР відзначив, що рішення про затримання Ю.Луценка, законність якого і розглядалася в ЄСПЛ, було ухвалене на підставі старого КПК, а Європейський суд розглядав позов Ю.Луценка на підставі Конвенції прав людини.

На тему: Сьогодні минає 2 роки з дня арешту Луценка - екс-міністр звинувачує ГПУ в злочині

«Якщо рішення ухвалювали щодо громадянина на підставі старого КПК, який уже сьогодні не діє, і діяли в межах і в спосіб, визначений нормами того КПК, то пред`явити претензії тим, хто його виконував, неможливо. Хоча всі визнавали, що той КПК не відповідав жодним європейським стандартам», - відзначив В.Олійник.

Політик наголосив, що посадовець, слідчий чи прокурор не можуть діяти, виходячи за рамки закону. «І їм доводилося діяти в рамках тих правил, які були. А керівництво, у тому числі й Луценко, не міняли ці правила», - наголосив парламентарій.

За словами народного депутата, в рішеннях ЄСПЛ завжди відповідачем виступає держава, але діє закон, за яким дозволено в порядку регресу подавати позови до тих посадовців, які, можливо, були винні у здійсненні порушень. «І коли посадовець продемонструє, що він діяв у форматі закону, який діяв на той момент, а європейці не визнають його, то це не його проблеми. А проблеми тих, хто писав або не змінював цей закон», - заявив В.Олійник.

Він відзначив, що з введенням нового Кримінального процесуального кодексу ситуація істотно міняється і зараз норми українського законодавства відповідають європейським стандартам. «Хоча дуже дивно звучать і для українців, і для європейців заклики відмінити новий КПК, що означає повернення до свавілля», - резюмував депутат-«регіонал».

Як повідомлялося, Ю.Луценко звинувачує посадовців ГПУ в тому, що вони безпідставно позбавили його волі.

Зокрема, Європейський суд з прав людини визнав арешт і утримання Ю.Луценка під вартою впродовж півтора років незаконними. У зв`язку з цим Ю.Луценко вважає, що це є підставою для кримінального переслідування слідчого Генеральної прокуратури України Сергія Войченка і першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, які ухвалили рішення про арешт екс-міністра.

Ю.Луценко також відзначив, що згідно з рішенням ЄСПЛ, український уряд повинен виплатити йому компенсацію в сумі 15 тис. євро. А це, за словами екс-міністра – прямі збитки державі, заподіяні з вини Р.Кузьміна й інших посадовців Генпрокуратури України.

«Ми маємо факт про незаконний арешт людини, і маємо доведений збиток державі в розмірі більш як 100 тисяч гривень. На мій погляд – це беззаперечний доказ злочинних дій Кузьміна і Войченка, які безпідставно позбавили мене волі і завдали збитків державі в особливо великих розмірах», – заявив Ю.Луценко радіо «Свобода» в Менській колонії, де він відбуває покарання за рішенням суду.

Екс-міністр додав, що, згідно з новим Кримінальним процесуальним кодексом, його адвокати передали заяву щодо дій Р.Кузьміна і С.Войченка для реагування в правоохоронні органи, і що 26 грудня його внесуть до загальнодержавного реєстру злочинів.