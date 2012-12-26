У ВР зрозуміли, що закон про мирні зібрання таки потребує «вдумливості»

На засіданні Комітету Верховної Ради з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин обговорили необхідність “вдумливого завершення роботи над законом про мирні збори, який викликав серйозні дискусії у парламенті 6 скликання”.

Про це УНІАН повідомили в Секретаріаті Комітету.

Як зазначається в повідомленні, “на думку членів Комітету, остаточна версія закону має максимально враховувати європейську практику і позиції громадянського суспільства”.

Голова Комітету Валерій Пацкан («УДАР») сказав, що “у нас є всі можливості зробити Комітет реальним форпостом у захисті прав і свобод український громадян”. “Вірю, що це буде нашим спільним – надпартійним – інтересом”, - додав він.

Перший заступник голови Комітету Андрій Шевченко («Батьківщина») зазначив, що “ціллю для нашого Комітету має стати розширення простору свободи в Україні”. “Це робота на те, щоб громадянин почував себе вільно і справжнім господарем”, - додав він.

На засіданні комітету обрано голів підкомітетів. Зокрема, підкомітет з прав людини очолив Василь Самойленко (КПУ), з міжнаціональних відносин – Iван Попеску (Партія регіонів), з питань етнополітики і жертв політичних репресій – Мустафа Джемілєв (“Батьківщина”), міграційної політики та зв’язків із закордонними українцями – Богдан Бенюк (“Свобода”).