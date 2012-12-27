Захист Луценка оскаржить вирок в Апеляційному суді

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Народна Самооборона”.

Адвокати оскаржать це рішення в Апеляційному суді Чернігівської області, уточнили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у Ю.Луценка, який відбуває покарання у Менській виправній колонії, діагностували цукровий діабет, вірусний гепатит та цироз печінки.

Адвокати екс-міністра подали клопотання до суду, посилаючись на затверджений Державним комітетом відбування покарань та Міністерством охорони здоров’я перелік захворювань, які є підставою для звернення про дострокове звільнення.

24 грудня Менський районний суд Чернігівської області відмовився задовольнити клопотання адвокатів і звільнити Ю.Луценка від відбування покарання за станом здоров’я.

Довідка УНІАН. Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

31 серпня Ю.Луценка доставили до Менської колонії № 91, де він відбуває покарання.