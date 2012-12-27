Суд над Пукачем продовжать у п'ятницю

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко повідомила в інтерв’ю журналістам після сьогоднішнього судового засідання.

За її словами, сьогодні в ході дебатів виступили представники прокуратури та адвокат матері Г.Гонгадзе Андрій Федур.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час дебатів сторона державного обвинувачення попросила Печерський райсуд Києва призначити О.Пукачу покарання у вигляді довічного позбавлення волі за організацію вбивства Г.Гонгадзе.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року у закритому режимі розглядає справу за обвинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року умисно вчинив вбивство останнього.