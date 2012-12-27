Прокурор: Довічне для Пукача пов'язане з підривом авторитету України

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Володимир Шилов повідомив в інтерв’ю журналістам після засідання Печерського районного суду Києва з розгляду справи О.Пукача.

За словами прокурора, за всі часи незалежності України не було такого зухвалого злочину, як вбивство Г.Гонгадзе, спрямованого на придушення свободи слова та залякування журналістів.

Як зазначив В.Шилов, саме з цих мотивів, а також через те, що наслідком вбивства Г.Гонгадзе став підрив авторитету України в світі, прокуратура просить суд призначити О.Пукачу покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Разом з тим, представник держобвинувачення зазначив, що в ході судового слідства не вдалося встановити мотиви, з яких О.Пукач скоїв убивство, оскільки він не говорив про них.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час дебатів сторона державного обвинувачення попросила Печерський райсуд Києва призначити О.Пукачу покарання у вигляді довічного позбавлення волі за організацію вбивства Г.Гонгадзе.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року у закритому режимі розглядає справу за обвинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року умисно вчинив вбивство останнього.