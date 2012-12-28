Студент-квартирант зґвалтував господиню

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, в середині грудня в міліцію звернулася бабуся із заявою про те, що постраждала від рук квартиронаймача. Жінка поважного віку перебувала в шоковому стані і ледве змогла розповісти про всі обставини того, що сталося.

За словами начальника сектору карного розшуку Приморського райвідділу міліції м. Маріуполя Володимира Серйозного, вдалося встановити, що пенсіонерка проживає в приватному будинку і протягом кількох років здає кімнати студентам. На той момент у неї орендували житло троє хлопців, один з яких і вчинив кримінальний злочин. У той день молодий чоловік прийшов в стані алкогольного сп'яніння і зґвалтував стару жінку. Потім зловмисник втік і кілька днів ховався у своїх знайомих, міняв сім-карти в телефоні. Однак оперативники, знаючи лише ім'я та прикмети фігуранта, встановили місцезнаходження ґвалтівника і затримали його.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та за ч.2 ст.153 Кримінального кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), за що фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.