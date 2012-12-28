Густий туман накрив Одесу: аеропорт працює з перебоями

Про це повідомляє сайт "Вікна Одеса".

Зокрема, о 08:25 не приземлився літак з Борисполя - маршрут змінений.

Другий лайнер звідти ж замість 9:15 очікується о 09:40. Один з бортів зі Стамбула (Туреччина) запізнюється на 2 години - прибуття очікується об 11:10 замість 9:10. Приліт іншого - в 14:30 замість 10:55. Що стосується відправлень, то майже на годину затримався один рейс в Бориспіль і приблизно на стільки ж відкладається інший.