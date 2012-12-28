Політолог прогнозує, що Арбузова всадять у крісло Азарова вже навесні

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко прогнозує, що перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов у квітні-липні 2013 року змінить Миколу Азарова на посаді глави уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.Фесенко висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Краще процедурно і політично міняти прем’єр-міністра, щоб його спокійно затвердити у Верховній Раді десь з квітня - до початку липня. Це найкращий період для спокійної заміни прем’єр-міністра України”, - сказав В.Фесенко.

За його словами, М.Азаров навіть у своїх останніх інтерв’ю натякнув на можливість його заміни на С.Арбузова.

“Призначення Арбузова (першим віце-прем’єром - УНІАН) означає, що нас чекає через деякий час новий прем’єр-міністр. Арбузова “відрядили” на стажування на навчання, він буде переймати досвід М.Азарова, вчитися, як керувати економікою у ручному режимі, і як тільки буде готовий — психологічно і суб’єктивно — взяти кермо у свої руки, відбудеться формальна зміна керманича уряду”, - вважає політолог.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент Віктор Янукович затвердив новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем`єром М.Азаровим, і призначив колишнього голову Національного банку України С.Арбузова першим віце-прем`єром.

27 грудня в інтерв`ю українським телеканалам М.Азаров зазначив, що посада першого віце-прем`єр-міністра дозволить С.Арбузову одержати широкий досвід роботи в уряді.

“Рано чи пізно я ж піду з посади прем`єр-міністра, і абсолютно очевидно, що у складі уряду мають бути готові люди замінити прем`єр-міністра. Посада першого віце-прем`єр-міністра - це дуже серйозна посада, яка повинна, говоритимемо, багато в чому допомагати прем`єр-міністру в ухваленні рішень, в реалізації цих рішень, і на цій посаді я сам працював”, - сказав М.Азаров.