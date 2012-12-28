Посол України при ЄС ламає голову, чому ВР не «благословила» візові спрощення

Про це він заявив в інтерв’ю проекту “УНІАН – Новини ЄС"

«Європейський парламент налаштований ратифікувати цю угоду: узгоджено чіткий графік розгляду та ратифікації даного документа і, сподіваюсь, у березні він буде ратифікований», - сказав посол.

К.Єлісєєв також зазначив, що для нього стала загадкою, чому Верховна Рада України не ухвалила закон про ратифікацію цієї угоди.

«На мій погляд, це той закон, який міг би бути швидко схвалений депутатами консенсусом, оскільки він фактично не передбачає зобов’язань української сторони, - лише зобов'язання ЄС щодо полегшення візових процедур. Незважаючи на всі мої наполягання, листи і розмови, на жаль, попередній склад парламенту так і не встиг цей закон ухвалити», - сказав К.Єлісєєв.

Посол зазначив, що цей факт також позбавляє його додаткових аргументів у розмовах з представниками Європарламенту щодо прискорення ратифікації угоди. При цьому, за словами посла, в Україні процедуру ратифікації доведеться розпочати спочатку.

«Треба визнати, що ми певною мірою стали заручниками регламенту українського парламенту: з обранням нового складу Верховної Ради потрібно знову пройти всю процедуру подання угоди на ратифікацію», - сказав К.Єлісєєв.

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Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС у липні цього року підписали угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз.

Ця угода передбачає розширення категорій українських громадян, які зможуть отримувати візи за спрощеною процедурою, а також більш чітке визначення вимог для видачі багаторазових довгострокових віз.