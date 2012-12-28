Янукович провів масові перестановки в дипломатичному корпусі

18:20, 28 грудня 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович своїми Указами провів низку змін в системі українських диппредставництв.

Янукович змінює послів

Президент України Віктор Янукович своїм Указом звільнив Георгія Чернявського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці, а також з посад Постійного представника України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об`єднаних Націй, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сан-Марино та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мальта за сумісництвом.

Іншим указом Віктор Янукович звільнив Юрія Полуреза з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Державі Катар за сумісництвом і призначив на це місце Євгена Микитенка.

Також Президент призначив послів України в Італії, Албанії та Іраку.

Євгена Перелигіна призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці; Володимира Побережного - Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Албанія; Анатолія Маринця - Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ірак.

Ще одним Указом Янукович призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді Вадима Пристайка представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО).

Відповідні Укази від 28 грудня 2012 року розміщено на сайті глави держави.

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