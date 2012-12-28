Азарову Новий рік запам'ятовується пирогами і стравами

Про це він повідомив у ході спілкування з користувачами Facebook.

”Насамперед, це традиція відзначати Новий рік у колі сім`ї і вдома. І до свята ми завжди починали готуватися задовго: підбирали подарунки, думали про те, які сюрпризи будуть приємні близьким, і, звичайно, новорічні свята мені запам`яталися святковими пирогами, різними стравами. А перший тост, звичайно, буде за здоров`я всіх близьких людей, рідних, тому що, погодьтеся, це найголовніше в нашому житті. Ніщо не завдає такого великого смутку, як хвороба наших близьких. Тому, абсолютно природно, перший тост буде з побажаннями доброго здоров`я”, - написав М.Азаров.