Азаров сподівається, що Euronews повно і неупереджено розповідатиме про Україну
Прем`єр-міністр України Микола Азаров привітав міжнародний канал ”Euronews” з нагоди 20-річчя початку мовлення.
Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Прем’єр-міністр України зазначив, що «Euronews» протягом цих років зміцнився, розширив свою аудиторію. Завдяки високій професійній майстерності колективу канал став одним з найпопулярніших світових засобів масової інформації.
М.Азаров відзначив увагу каналу “Euronews” до подій, які відбуваються в Україні, а також те, що розпочато трансляцію передач українською мовою.
«Ми високо цінуємо основоположні принципи демократії – свободу слова та незалежність засобів масової інформації, ми відкриті для спілкування і покладаємо великі надії на об’єктивність представників провідного світового інформаційного каналу», - зауважив М.Азаров у своєму привітанні.
Він висловив упевненість, що новаторські ідеї, підходи та стратегії, які реалізуються каналом, сприятимуть подальшому зростанню його популярності. «Сотні мільйонів глядачів з Вашою допомогою отримуватимуть повну та неупереджену інформацію про світові події», - зазначив М.Азаров, звертаючись до співробітників каналу «Euronews», і побажав їм творчого натхнення, добра і щастя.