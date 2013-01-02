Азаров сподівається, що Euronews повно і неупереджено розповідатиме про Україну

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Прем’єр-міністр України зазначив, що «Euronews» протягом цих років зміцнився, розширив свою аудиторію. Завдяки високій професійній майстерності колективу канал став одним з найпопулярніших світових засобів масової інформації.

М.Азаров відзначив увагу каналу “Euronews” до подій, які відбуваються в Україні, а також те, що розпочато трансляцію передач українською мовою.

«Ми високо цінуємо основоположні принципи демократії – свободу слова та незалежність засобів масової інформації, ми відкриті для спілкування і покладаємо великі надії на об’єктивність представників провідного світового інформаційного каналу», - зауважив М.Азаров у своєму привітанні.

Він висловив упевненість, що новаторські ідеї, підходи та стратегії, які реалізуються каналом, сприятимуть подальшому зростанню його популярності. «Сотні мільйонів глядачів з Вашою допомогою отримуватимуть повну та неупереджену інформацію про світові події», - зазначив М.Азаров, звертаючись до співробітників каналу «Euronews», і побажав їм творчого натхнення, добра і щастя.