Азаров обговорив з норвезьким міністром майбутнє головування України в ОБСЄ

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, зокрема, норвезьку сторону цікавило, який порядок денний буде підтримувати Україна під час головування в ОБСЄ.

М.Азаров заявив, що Україна віддасть пріоритет підтримці безпеки на континенті у всіх аспектах, поглибленню демократії і дотримання прав людини.

На тему: Азаров: А ми не гірші за Норвегію

Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна буде працювати таким чином, щоб забезпечити спадкоємність діяльності цієї організації.

Сторони обговорили співробітництво України та НАТО, а також співробітництво між Україною та Норвегією у сфері військової реформи та соціальної адаптації військовослужбовців, які звільняються в запас.

Сторони відзначили, що така програма ефективно працює. І по ній вже 3 тисячі військових пройшли перепідготовку.

Україна головуватиме в ОБСЄ у 2013 році.