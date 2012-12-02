Азаров обговорив з норвезьким міністром майбутнє головування України в ОБСЄ
Прем'єр-міністр України Микола Азаров та міністр закордонних справ Королівства Норвегія Еспен Барт Ейде обговорили майбутнє головування України в ОБСЄ.
Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, зокрема, норвезьку сторону цікавило, який порядок денний буде підтримувати Україна під час головування в ОБСЄ.
М.Азаров заявив, що Україна віддасть пріоритет підтримці безпеки на континенті у всіх аспектах, поглибленню демократії і дотримання прав людини.
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Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна буде працювати таким чином, щоб забезпечити спадкоємність діяльності цієї організації.
Сторони обговорили співробітництво України та НАТО, а також співробітництво між Україною та Норвегією у сфері військової реформи та соціальної адаптації військовослужбовців, які звільняються в запас.
Сторони відзначили, що така програма ефективно працює. І по ній вже 3 тисячі військових пройшли перепідготовку.
Україна головуватиме в ОБСЄ у 2013 році.