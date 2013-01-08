Заробітчани відправили на батьківщину майже мільярд доларів

Про це повідомляє ТСН з посиланням на НБУ.

У 3 кварталі 2012 року українці, що працюють за кордоном, переслали до України 941 мільйон доларів. За даними регулятора, тільки в III кварталі працівники переслали через міжнародні системи переказів 941 мільйон доларів, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2011 року, проте значно менше, ніж за II квартал 2012 року, коли в Україну перевели майже 1,5 мільярда доларів.

Як повідомлялося, обсяг грошових переказів із-за кордону в 2011 році склав 7,019 мільярдів доларів, що становить 4,2% ВВП за вказаний період.