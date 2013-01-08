Цього тижня Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі

Передбачається, що 8 січня народні депутати України працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України. 9 січня відбудеться засідання Погоджувальної ради. 10 та 11 січня Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі. До того ж , 11січня триватиме година запитань до уряду.

Згідно Постанови Верховної Ради України 11 січня відбудеться і оголошення про закриття першої сесії сьомого скликання.