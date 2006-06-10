Ющенко: найбільше непокоїть банальний торг за портфелі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що учасники коаліційних переговорів повинні навчитися домовлятися.

Про це Президент заявив у своєму традиційному суботньому радіозверненні до українського народу.

“Політики, які претендують бути владою і взяти на себе відповідальність за ситуацію в країні, вести непрості переговори з нашими зарубіжними сусідами і партнерами, сьогодні повинні навчитися домовлятися одне з одним”, - зокрема, наголосив В.ЮЩЕНКО. Він також підкреслив, що шлях формування більшості політичні сили мають пройти самостійно.

Зазначивши, що Конституція України чітко визначає терміни формування парламентської більшості, і що формально у новообраних народних депутатів ще є час для того, аби пройти всю процедуру, В.ЮЩЕНКО заявив: “Але як Главу держави мене турбує, що процес формування парламентської більшості затягується. Ще більше непокоїть те, що головною причиною зволікання є не ідеологічні чи програмні розбіжності між політичними силами демократичного спрямування, а банальний торг за портфелі”.

В результаті, за словами В.ЮЩЕНКА, країна живе без парламенту і Конституційного Суду, “через політичні амбіції і безвідповідальність партійних вождів, які ще вчора обіцяли виборцям, що вони самостійно швидко сформують коаліцію, Україна переживає парламентську кризу, і це викликає розчарування і роздратування у суспільстві”.

Водночас В.ЮЩЕНКО зазначив, що не втручається в процес створення коаліції, тому що як Глава держави і гарант Конституції він чітко дотримується букви і духу закону.

“З першого січня 2006 року вступила в силу нова Конституція, яка визначає, що політичні сили, що пройшли до парламенту , повинні самостійно сформувати більшість. Я не хочу, щоб коаліція формувалась під тиском. Досвід свідчить, що така більшість довго не існує - за першої-ліпшої нагоди штучно створене об’єднання неминуче розсиплеться”, - наголосив Президент.

Тому, за його словами, вперше в історії України більшість формується без тиску ззовні і вказівок з Банкової. “Я не відступлюся від цієї своєї позиції, яку разом з вами виборював у листопаді 2004 року”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він також акцентував на тому, що як Президент всієї України, буде працювати і з парламентською більшістю, і з опозицією. “Країні буде на користь, якщо нинішні опозиційні партії будуть законодавчо активними. Як Президент я підтримую всі ініціативи, що служитимуть національним інтересам країни”, - зазначив він.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив, що від всіх політиків він вимагатиме одного – служити Україні, працювати на її єдність, а не розкол.