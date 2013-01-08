Власенко каже, що місію Кокса і Кваснєвського можуть продовжити до весни

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко вважає, що робота місії спостерігачів Європейського парламенту в Україні за судовими процесами у справах Ю.Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка буде продовжена.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку С.Власенко висловив на брифінгу в Харкові.

Він зазначив, що за неофіційною інформацією екс-Президент Європарламенту Пет Кокс та екс-Президент Польщі Александр Кваснєвський до весни продовжать спостереження за судовими процесами над Ю.Тимошенко.

“За моєю інформацією, абсолютно неофіційною, із джерел, не наближених до місії Кокса-Кваснєвського, із інших джерел зі Страсбурга, скоріше за все, місія буде продовжена. Наскільки я відчуваю ситуацію, місія буде продовжена до середини березня, можливо, до кінця березня, можливо до саміту (Україна-Євросоюз), якщо він відбудеться”, - сказав С.Власенко.

Захисник зауважив, що завтра буде оприлюднений звіт місії Кокса-Кваснєвського. Він додав, що не може коментувати зміст цього звіту.

Водночас, на думку С.Власенка, спостерігачі Європарламенту мають чітке розуміння того, що відбувається в Україні.

“Принаймні це випливає із першого проміжного звіту, який був опублікований, і в якому дані абсолютно чіткі оцінки того, що відбувалося, в тому числі на етапі касації в газовій справі”, - зауважив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, робота місії П.Кокса та А.Кваснєвського в Україні розпочалася 11 червня 2012 року.

На час парламентських виборів робота місії була тимчасово призупинена, однак після їх проведення – відновлена.

6 грудня 2012 року в офісі президента Європарламенту Мартіна Шульца повідомили, що А.Кваснєвський і П.Кокс 9 січня планують представити керівництву Європарламенту звіт про свою роботу.

В офісі М.Шульца також зауважили, що на підставі цього звіту буде ухвалено рішення щодо можливого продовження роботи місії.