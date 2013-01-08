Тягнибок пояснює: криза в Україні через те, що безбожно крадуть

Про це в ефірі телеканалу ТВі сказав лідер ВО "Свобода", народний депутат Олег Тягнибок.

"Звичайно, ви ж розумієте, зараз економічна криза в Україні буде насуватися такими просто шаленими темпами. І це не те, що я говорю як представник опозиції", - заявив Тягнибок.

Політик спрогнозував, що нинішня опозиція прийде до влади у дуже скрутний час.

"Я ж прекрасно розумію, що після того, як та влада піде геть, прийдемо до влади ми, теперішні представники опозиції. І чим гірша ситуація сьогодні, тим тяжче буде нам завтра виходити з тих проблем, у тому числі в соціально-економічній сфері", - наголосив націоналіст.За його словами, "Свобода" робить усе можливе, аби вберегти нашу державу від негативних наслідків поганої економічної політики чинного уряду.

"Ми вболіваємо, щоб зараз не сталося тих шалених катаклізмів, які можуть очікувати на Україну в майбутньому", - наголосив Тягнибок.

Парламентарій також наголосив, що європейська і світова кризи не мають жодного відношення до тої ситуації, яка склалася в Україні сьогодні.

"Криза в Україні через те, що безбожно зараз крадуть. Таке враження, що цей уряд якраз створений для того, щоби витягувати всі соки із українців", - резюмував лідер "Свободи".

Gazeta.ua