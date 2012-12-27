Українці назвали політиків року (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюдненні сьогодні на прес-конференції у Києві дані загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва разом із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 24 грудня 2012 року. Загалом було опитано 2009 респондентів по всій Україні. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.

На другому місці серед тих, кого назвали політиком 2012 року, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко (12,2%), далі йдуть голови партій «Батьківщина» Юлія Тимошенко (9,5%), «Свобода» Олег Тягнибок (8%), «Фронт Змін» Арсеній Яценюк (7,8%), прем’єр-міністр України Микола Азаров (5%), голова КПУ Петро Симоненко (3,2%), колишній міністр економічного розвитку Петро Порошенко (2,1%).

Як зазначається, респонденти давали свої варіанти відповідей, тобто називали прізвища політиків самостійно.

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На другому місці серед «розчарувань 2012 року» М.Азаров (11,8%), Ю.Тимошенко (7,3%), колишній міністр соціальної політики Сергій Тігіпко (6,3%), голова партії «Україна – Вперед!» Наталія Королевська (5,5%), екс-Президент України Віктор Ющенко (4,2%), А.Яценюк (3,8%).

Коментуючи дані опитування, директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко зазначив, що визначення В.Януковича політиком і «розчаруванням» року дуже чітко відбиває те, що відбувається в країні. Він додав, що попередні Президенти намагалися стати президентами всієї країни, хоча це їм і не дуже вдавалося.

“Нинішня влада кардинально поміняла стратегію — вони знають, що вони є владою, підтримуваною половиною України, і тому роблять все для цієї половини. При цьому решта їх не цікавить”, - переконаний експерт.