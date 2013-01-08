УДАР хоче, щоб ВР твердо заявила, що Україна йде в Європу

Члени фракції «УДАР» Віталій Кличко, Віталій Ковальчук, Ірина Геращенко, Ростислав Павленко, Марія Іонова внесли на розгляд парламенту проект постанови «Про Заяву Верховної Ради України "Про реалізацію євроінтеграційних прагнень Українського народу та укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом».

Депутати пропонують парламенту «здійснити невідкладні законодавчі заходи, які б унеможливили проведення політичних репресій, застосування вибіркового правосуддя та забезпечили звільнення засуджених за політичними мотивами осіб, зокрема, Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, і поновлення їх у громадянських і політичних правах, шляхом внесення протягом другої сесії відповідних змін до законів України».

У проекті заяві зазначається, що Верховна Рада має звернутися до Президента України “з вимогою виконати умови ЄС, необхідні для підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2013 році”.

Проектом постанови також передбачено, що парламенту закличе Кабінет міністрів України забезпечити швидке та неупереджене розслідування фактів порушень та фальсифікацій на виборах 2012 року до Верховної Ради України; забезпечити неухильне виконання положень Порядку денного асоціації Україна-ЄС, включаючи ухвалення необхідних для цього законодавчих актів та активізацію роботи з приведення чинного законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, проведення галузевих реформ (регуляторної, судової, аграрної, органів державної влади, енергетичного сектору тощо), а також їхнє належне фінансування та щоквартально звітувати перед Верховною Радою України щодо досягнутих результатів;

У процесі здійснення зовнішньополітичної діяльності України (ведення міжнародних переговорів, укладення міжнародних договорів) Кабмін має виходити з пріоритетності курсу європейської інтеграції України; максимально використовувати можливості співробітництва України з Європейським Енергетичним Співтовариством з метою зміцнення енергетичної безпеки України.

Також у проекті заяви зазначено, що Верховна Рада, враховуючи Резолюцію Європейського парламенту щодо ситуації в Україні від 13 грудня 2012 року, а також висновки Ради ЄС, схвалені 10 грудня 2012 року на засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, має також ухвалити Виборчий кодекс України, для розробки якого створити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради; протягом 2013 року законодавчо забезпечити виконання реформ, визначених в спільно погодженому сторонами Порядку денному асоціації Україна-ЄС; удосконалити механізм парламентського контролю за приведенням законодавства України у відповідність до законодавства Європейського Союзу (acquiscommunautaire) та виконанням Україною зобов'язань перед ЄС.

У пояснювальній записці до проекту постанови нагадується, що 30 березня 2012 року у Брюсселі було парафовано Угоду про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка передбачає повагу до демократичних принципів, верховенства права, дотримання прав людини та основних свобод. Наступним кроком повинно стати підписання Угоди про Асоціацію всіма державами-членами Європейського Союзу.

“Однак, на заваді підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом можуть стати ряд факторів. Так, у представників Європейського Союзу викликає серйозне занепокоєння відхід України від демократичних стандартів, про що керівництво ЄС неодноразово вказувало в діалозі з офіційним Києвом. ЄС турбує вибіркове правосуддя і корупція. Галузеві реформи відбуваються непрозоро, без залучення до діалогу опозиції та без вагомої участі представників громадянського суспільства. Більше того, в ряді галузей (судовій, адміністративній, енергетичній), в яких необхідно було провести реформи, ситуація погіршилася”, - сказано в записці.

В документі наголошується, що “парламентські вибори також пройшли з численними порушеннями, на що вказали як українські, так і міжнародні спостерігачі. Проте факти порушень до цього часу не розслідувані, а винні не покарані. Усунення всіх цих перепон сприятиме якнайшвидшому підписанню Угоди про асоціацію, над якою дві сторони працювали разом близько п’яти років”.

У пояснювальній записці зазначається, що на 25 лютого 2013 року заплановано проведення саміту Україна-ЄС. “Але відчутних результатів на шляху реформ за останній час не досягнуто. З огляду на це, вважаємо, що Верховна Рада України повинна невідкладно продемонструвати політичну волю і позицію, прийняти заяву, в якій визначити основні напрямки діяльності виконавчої та законодавчої гілок влади на 2013 рік, спрямовані на досягнення стратегічної мети – євроінтеграції”. При цьому зазначається, що “прийняття такої заяви сприятиме успішному проведенню саміту і стане важливим сигналом для української влади та інститутів ЄС, щоб пришвидшити процес укладення Угоди про асоціацію”.