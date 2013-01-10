Опозиція лишила блокувати президію ВР аж одного депутата (фото)

Вознюк сидить у кріслі спікера, пише Тиждень.ua.

Крім Вознюка, у президії та довкола трибуни немає жодного іншого депутата від опозиції. Ще 8 опозиціонерів ходять сесійної залою.

Тим часом тривають переговори лідерів фракцій та керівництва парламенту щодо розблокування роботи парламенту.

На тему: В опозиції обіцяють тримати блокаду, доки не будуть прийняті їхні умови

Як повідомлялося, основною вимогою ВО «Батьківщини» є внесення до порядку денного питань, пов’язаних зі звільненням Юлії Тимошенко, а ВО «Свобода» вимагає додержання принципу персонального голосування, зокрема, шляхом негайного підключення системи «Рада-3».