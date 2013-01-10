Опозиція лишила блокувати президію ВР аж одного депутата (фото)
15:33, 10 січня 2013Політика
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Наразі президію ВР, яку сьогодні заблокували опозиційні фракції, охороняє лише один народний депутат від ВО «Батьківщина» - Юрій Вознюк.
Трибуну ВР блокує аж один опозиціонер/ Фото: Тиждень.ua
Вознюк сидить у кріслі спікера, пише Тиждень.ua.
Крім Вознюка, у президії та довкола трибуни немає жодного іншого депутата від опозиції. Ще 8 опозиціонерів ходять сесійної залою.
Тим часом тривають переговори лідерів фракцій та керівництва парламенту щодо розблокування роботи парламенту.
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Як повідомлялося, основною вимогою ВО «Батьківщини» є внесення до порядку денного питань, пов’язаних зі звільненням Юлії Тимошенко, а ВО «Свобода» вимагає додержання принципу персонального голосування, зокрема, шляхом негайного підключення системи «Рада-3».
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