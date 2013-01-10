В Ахметова обіцяють, що шахтарів з «Червоного партизана» не звільнять

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, звинувачення в тому, що ДТЕК проводить скорочення або масові звільнення шахтарів, не мають під собою підстав.

«Ніяких скорочень гірників ми не планували й не плануємо. Навпаки, в умовах, коли ДТЕК прагне наростити виробництво на своїх шахтах, ми відчуваємо дефіцит кваліфікованих кадрів», - цитує прес-служба слова виконавчого директора ДТЕК Юрія Риженкова.

Також у повідомленні зазначається, що зараз триває реорганізація адміністративної системи управління бізнесом, відбувається об'єднання шахт у шахтоуправління.

«За підсумками об'єднання всі гірники збережуть робочі місця», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня близько 7 години ранку члени Незалежної профспілки міста Свердловська зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан» Олександра Богданова, вимагаючи скасувати наказ про реорганізацію підприємства й усунути порушення прав членів профспілки.

Керівництво шахти «Червоний партизан» розцінило незаконне проникнення на підприємство представників Незалежної профспілки міста Свердловська як «хуліганську витівку».

Керівництво ДТЕК також підкреслює, що декілька осіб, які окупували кабінет директора шахти, не є працівниками шахти, не представляють інтереси працівників шахти, а їхні заяви не відповідають дійсності.

Довідка УНІАН. Шахта «Червоний партизан» входить до складу підприємства «ДТЕК Свердловантрацит» (Луганська область).

ДТЕК – найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Підприємства ДТЕК працюють у сегментах видобутку й збагачення вугілля, генерації, дистрибуції та продажу електроенергії. У портфелі вугільних активів ДТЕК – 31 шахта і 12 вуглезбагачувальних фабрик у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях України, а також у Ростовській області Російської Федерації.

У 2011 році на українських шахтах ДТЕК видобуто понад 37 млн тонн вугілля. Сегмент генерації представляють 10 ТЕС і 2 ТЕЦ загальною встановленою потужністю понад 18 ГВт. Генеруючі підприємства ДТЕК розташовані в семи областях і столиці України (ПАТ «Київенерго» генерує й поставляє теплову та електричну енергію в Києві). Сегмент дистрибуції та продажу електроенергії представляють 5 підприємств. Енергопостачальні компанії ДТЕК обслуговують близько 4,5 млн клієнтів – фізичних і юридичних осіб.