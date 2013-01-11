Пинзеник: Україна фактично визнала дію законів Росії на своїй території

Сьогоднішнім голосуванням за поданий урядом закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків у населених пунктах, в яких розташовано об’єкти Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» український парламент визнав, що на території України можуть діяти закони іншої країни – Росії.

Про це йдеться в коментарі народного депутата України (фракція «УДАР Віталія Кличка») Віктора Пинзеника, переданому агентству УНІАН.

Він зауважив, що стаття 5 Угоди передбачає поширення дії російського законодавства на військовослужбовців Чорноморського флоту РФ, які дислокуються на території України, включених до складу аварійно-рятувальних формувань, на час участі в діях з попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків у населених пунктах України, в яких дислокуються об'єкти ЧФ Росії.

В.Пинзеник також звернув увагу на статтю 9 Угоди, яка передбачає, що у випадку заподіяння шкоди фізичній чи юридичній особі України запрошеною стороною відшкодування цієї шкоди здійснюється стороною, що зробила запрошення (українською). Коментуючи дану норму, він зазначив: «Один заподіює шкоду, а відшкодовувати має інший».

На тему: Через ратифікацію угоди з Росією опозиція пошарпалася з більшістю

В.Пинзеник зазначив, що є питання і до переліку надзвичайних ситуацій, що підпадають під дію Угоди (Додаток №1), де йдеться про пожежі, вибухи, загроза викиду або викид хімічно небезпечних речовин, авіаційні аварії (катастрофи). «Абсолютно очевидно, що Угода мала б регулювати питання розслідування причин таких ситуацій. І не тільки розслідування, а й відшкодування шкоди, заподіяної населеним пунктам України.Але Уряд «забув» про такі важливі моменти Угоди», - сказав він.

В.Пинзеник наголосив, що фракція «УДАР Віталія Кличка» пропонувала повернути Угоду Уряду, доручити йому провести додаткові переговори з Урядом РФ, підготувати новий пакет Угоди, вилучивши з нього норму щодо чинності російського законодавства на території України та передбачити відповідальність за заподіяну шкоду в населених пунктах внаслідок як самих надзвичайних ситуацій, так і дій по їх попередженню чи ліквідації, порядку розслідування причин надзвичайних ситуацій. «Однак, не в моді нинішнього парламенту читати документи чи прислуховуватися до аргументів, логіки», - додав він. При цьому наголосив: «Парламент прийняв безпрецедентне рішення - схвалювані чи уже схвалені ним закони в певний час, щодо певних категорій осіб, на певній території України діяти не будуть».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 січня, Верховна Рада України ухвалила Закон “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків в населених пунктах, в яких розташовані об’єкти Чорноморського флоту РФ на території України”. За дане рішення проголосували 228 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Це питання ставилось повторно на голосування, оскільки при першому голосуванні за ратифікацію угоди проголосували лише 222 (при необхідних 226 - УНІАН) народних депутатів.

В угоді передбачено, що на військовослужбовців ЧФ РФ, які дислокуються на території України, поширюється дія законодавства РФ.

На осіб, включених до складу аварійно-рятувальних формувань на території України, на час участі в діях з попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків в місцях дислокації об’єктів ЧФ РФ на території України поширюється дія законодавства України.

В угоді зазначається, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій РФ надає допомогу Україні після офіційного звернення.

Матеріально-технічне забезпечення аварійно-рятувальних формувань української сторони повинно бути достатнім для ведення автономних дій на місці, принаймні, протягом 72 годин.

Також Угодою передбачено, що українська сторона забезпечує “безперешкодне пересування в зону надзвичайної ситуації, пожежі, а також повернення в місця дислокації транспортних засобів, устаткування, спорядження і осіб, які входять до складу аварійно-рятувальних формувань російської сторони, які дислокуються на території України”.

Угода укладається на термін дії угоди між Україною та РФ про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України від 28 травня 1997 року.