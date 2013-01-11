Через ратифікацію угоди з Росією опозиція пошарпалася з більшістю

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 228 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Це питання ставилось повторно на голосування, оскільки при першому голосуванні за ратифікацію угоди проголосували лише 222 (при необхідних 226 - УНІАН) народних депутатів.

Нечисленні представники опозиції, які перебували в сесійній залі, протестували проти ратифікації цієї угоди, наголошуючи на тому, що вона дасть можливість представникам ЧФ РФ на території України входити в об’єкти, які там розташовані.

Під час обговорення даного питання в парламенті навіть виникла невелика сутичка між представниками опозиції та парламентської більшості.

В угоді зазначається, що обидві сторони оперативно інформують про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і організовують взаємодію щодо їх попередження або ліквідації їх наслідків. Зокрема, згідно з угодою, до таких надзвичайних ситуацій належить землетрус силою 5 балів і більше, обвали та зсуви, катастрофічне затоплення територій, пожежі та вибухи, авіаційні катастрофи, обвалення будинків і споруд, аварії на комунально-енергетичних мережах, загроза викиду або викид хімічно-небезпечних речовин, небезпечні гідрометеорологічні явища.

В угоді передбачено, що на військовослужбовців ЧФ РФ, які дислокуються на території України, поширюється дія законодавства РФ.

На осіб, включених до складу аварійно-рятувальних формувань на території України, на час участі в діях з попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків в місцях дислокації об’єктів ЧФ РФ на території України поширюється дія законодавства України.

В угоді зазначається, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій РФ надає допомогу Україні після офіційного звернення.

Матеріально-технічне забезпечення аварійно-рятувальних формувань української сторони повинно бути достатнім для ведення автономних дій на місці, принаймні, протягом 72 годин.

Також угодою передбачено, що українська сторона забезпечує “безперешкодне пересування в зону надзвичайної ситуації, пожежі, а також повернення в місця дислокації транспортних засобів, устаткування, спорядження і осіб, які входять до складу аварійно-рятувальних формувань російської сторони, які дислокуються на території України”.

Відповідно до угоди, вона укладається на термін дії угоди між Україною та РФ про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України від 28 травня 1997 року.