Адвокатів-сумісників можуть позбавити права на адвокатську діяльність

Про це говориться у зверненні голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Валентина Загарія переданному УНІАН.

«Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини третьої Розділу Х «Перехідні положення» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 13 листопада 2012 року закінчився термін письмового повідомлення про існування обставин несумісності адвокатами, які наразі обіймають посади або здійснюють діяльність, яка є несумісною з діяльністю адвоката.

Згідно із частиною третьою Розділу Х «Перехідні положення» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокати протягом дев’яноста днів з дня набрання чинності цим Законом мали письмово повідомити кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури за місцем отримання свідоцтва про існування обставин несумісності»,-говориться у повідомленні.

Голова комісії також нагадав, що згідно із частиною 2 статті 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у разі виникнення обставин несумісності, адвокат у триденний строк з дня виникнення таких обставин має подати до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця заяву про зупинення адвокатської діяльності, а згідно з пунктом 1 частини другої статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», вчинення адвокатом даного дисциплінарного проступку є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

У випадку порушення норм, які стосуються вимог несумісності, на адвоката накладається дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.