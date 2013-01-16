Україна втрачає свободу в компанії з Малі, Гамбією і Гвінеєю-Бісау

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненому звіті організації щодо стану свободи у світі.

“Україна отримала позначку зниження через зменшення якості парламентських виборів, збільшення тиску уряду на опозицію, а також через новий закон про мови, який надав перевагу російськомовній частині населення, ігноруючи менш численні меншини», - пояснюється у звіті.

За даними організації, в цілому за період з 2008 по 2012 роки Україна втратила 16 пунктів в загальній оцінці, посівши шосте місце за швидкістю зменшення рівня свободи після Малі, Мадагаскару, Гамбії, Гвінеї-Біссау та Бахрейну.