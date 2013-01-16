Турчинов звільнив багаторічну помічницю Тимошенко

Про це УНІАН повідомило джерело у “Батьківщині”.

О.Трегубову звільнив перший заступник голови партії Олександр Турчинов ще 1 січня. При цьому, за словами співрозмовника агентства, сама О.Трегубова дізналася про це лише цього тижня, оскільки вже більше місяця перебуває на лікарняному з переломом ноги.

Крім того, за інформацією джерела, О.Турчинов не став особисто повідомляти О.Трегубову про факт звільнення, а передав цю інформацію через своїх помічників.

*** О.Трегубова працювала з Ю.Тимошенко понад 15 років і вважалася “правою рукою” лідера “Батьківщини”. У 2000 році, коли Ю.Тимошенко призначили віце-прем'єр-міністром, О.Трегубова на її прохання переїхала до Києва.

У 1996 році почала працювати у корпорації «Єдині енергетичні системи України». У 2000 році стала першим помічником віце-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко. У цьому ж статусі перебувала в уряді і в 2005 році. 9 січня 2008 була призначена першим помічником прем'єр-міністра.

На дострокових парламентських виборах 2007 року за списком БЮТ (№ 136) до Верховної Ради обрали сина О.Трегубової - Юрія (1973 р. н.), однак на виборах у 2012 році йому дісталося 113-те місце (непрохідне) у партійному списку.