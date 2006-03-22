Жванія дав Безсмертному багато грошей

Екс-міністр з надзвичайних ситуацій Давид Жванія вніс у передвиборну кампанію "Нашої України", членом якої він є, 10 мільйонів гривень."Я офіційно вніс у цю кампанію 10 млн. грн. І планую ще внести. Цього року я задекларував 78 млн. особистих доходів і маю можливість робити такі внески", - сказав Жванія в інтерв`ю газеті "Дело".

"Скільки вніс на президентську кампанію, не скажу. Тоді можливості відкрито фінансувати не було", - додав він.

На питання, якою власністю в Україні він володіє, Жванія відповів, що до того, як став депутатом, він був співзасновником "Бринкфорду".

"Коли став депутатом, збирався формалізувати свої акції. Але пішов в опозицію. У зв`язку з тим, що з першого дня мого приходу в опозицію був тиск на бізнес, і у формалізації моєї власності в холдингу не були зацікавлені партнери, я не зробив тоді цього", - розповів він.

За його словами, вийшовши з управління корпорацією, він залишився там "на пташиних правах".

"Зараз займаюся формалізацією своєї частини бізнесу. Цей процес ще продовжується. Усі свої доходи збираюся показувати, тому що вважаю, що краще заплатити 13% податку і жити спокійно", - сказав Жванія.

На думку екс-міністра, він може бути ефективний у виконавчій владі. "І в мене є такі амбіції…Я готовий розробляти плани реформування у різних галузях. Знаю, як починати процес з нуля і довести його до успіху", - додав він.

Жванія в чергове спростував інформацію про те, що у свій час подарував синові президента Андрію Ющенку автомобіль BMW М6.

"Жодного відношення до "БМВ" не маю. Я ніколи не дозволяю собі займатися чужими дітьми. Взагалі не втручаюся в чуже особисте життя. Тому не може бути ні мого "БМВ", ні мого телефону", - сказав він.

На питання, чи відчуває він зараз охолодження у відносинах з Ющенком, Жванія відповів:

"Охолодження насправді теж жодного немає. У відносинах завжди має бути дистанція, тим більше, коли мова йде про президента. Вважаю, і це моє глибоке переконання, що в президента є свої правила, і він повинен бути рівновіддалений від усіх".

"Після того як відбулася інавгурація, я сам жодного разу йому навіть не дзвонив", - додав він.

Українська правда