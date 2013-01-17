Геращенко народила сина

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала Ольга Герасим'юк.

"Якщо сьогодні зранку Іра Геращенко не з'явилася в ФБ, то це означає лише одне - у неї народився син!!!! По-моєму, це просто чарівна різдвяна історія! І я чекаю знайомства з цим малим джентльменом, який увесь останній час виступав із нею в ефірах, воював, редагував тексти, бігав на мітинги, виступав у ВР, і ще й учора був на засіданні - знімаю капелюха, як чемно він поводився з мамою. Справжніх чоловіків прибуло! Іра - пишаюся! Здоров'я!"- зазначила політик.

Нагадаємо, у Ірини Геращенко вже є дві доньки.