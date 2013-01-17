Еколог каже, що акула зі столичного ТРЦ вже «не жилець»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, коментуючи ситуацію з хижою рибою.

“Мене хвилює те, що в неї побитий ніс. У таких великих риб, тварин, якщо битий ніс, це означає, що вона отримала серйозний удар. І це удар по голові. До того ж вода, в якій мікроорганізми дуже швидко розмножуються. У мене таке враження, що вона взагалі доживає останні дні через цей удар. На мій погляд, якщо акула, в якої голова, як у танка броня, отримала подібне ушкодження, то це був дуже потужний удар, і тому вона вже «не жилець», - сказав В.Борейко.

За його словами, те, що риба лягла на дно - показник того, що акула хвора.

Єдиний шанс врятувати хижака - перевезти її в Тихий океан, звідки її виловили, але цим ніхто займатися не буде, переконаний В.Борейко.

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Водночас він зазначив, що розрахунків, яким за площею повинен бути океанаріум для аналогічної риби, та відповідних законодавчих норм наразі в Україні немає. Хоча, за його інформацією, є певна методика розрахунку щодо умов утримання диких тварин у неволі, але це не стосується риб.

“Тому не можна сказати, чи можна в подібних акваріумах утримувати акул, якщо вже йде мова про здорових тварин з самого початку. Але, згідно з законодавством, тримання диких тварин у неволі дозволяється, якщо ці умови відповідають біологічним та фізіологічним потребам тварини. Акула — це хижак, який пропливає за добу дуже багато, як і дельфіни... Тому з точки зору здорового глузду можна точно сказати: ні акули, ні дельфіни не можуть утримуватись нормально в обмежених просторах. Їм треба дуже багато плавати”, - наголосив В.Борейко.

Він додав, що вік дельфінів в неволі скорочується в 10 разів — з 50 до 5 років. “Можна по аналогії сказати, що з акулою буде те саме в неволі”, - сказав еколог.