Депутат Янукович очолив Автомобільну федерацію України
09:35, 18 січня 2013Політика
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Народний депутат України від Партії регіонів Віктор Янукович, молодший син Президента України, очолив міжнародну громадську організацію Автомобільна федерація України.
Віктор Янукович-молодший став в.о. президента
Про це повідомляється на сайті Федерації.
Зокрема, АФУ повідомляє, що її президент Богдан Новицький припинив виконання своїх обов'язків у зв'язку зі звільненням з посади.
Виконання обов'язків президента Автомобільної федерації України покладено на першого віце-президента Федерації В.Януковича.
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