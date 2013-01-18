Депутат Янукович очолив Автомобільну федерацію України

Про це повідомляється на сайті Федерації.

Зокрема, АФУ повідомляє, що її президент Богдан Новицький припинив виконання своїх обов'язків у зв'язку зі звільненням з посади.

Виконання обов'язків президента Автомобільної федерації України покладено на першого віце-президента Федерації В.Януковича.