Тимошенко не визнає звинувачень у вбивстві і продовжує акцію непокори

Про це сьогодні під час прес-конференції заявила донька Ю.Тимошенко Євгенія, передає кореспондент УНІАН.

“Вона не визнає жодні повідомлення, жодні обвинувачення, які були їй зачитані”, - сказала вона. За словами Є.Тимошенко, вручення постанови про підозру Ю.Тимошенко відбувалося незаконно, без присутності адвоката.

Є.Тимошенко також повідомила, що її мати продовжує акцію непокори. Вона зауважила, що їй досі не зрозумілі підстави, на яких її вчора не допускали на побачення з матір'ю. Є.Тимошенко зауважила, що представники пенітенціарної системи відмовилися допускати її до душової кімнати, де зараз знаходиться Ю.Тимошенко, мотивуючи це тим, що це не обладнане приміщення для побачень. В той же час, наголосила Є.Тимошенко, працівників прокуратури туди допустили.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Віктор Пшонка 18 січня заявив, що Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи про вбивство в 1996 році Є.Щербаня, підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем'єр-міністри України Ю.Тимошенко і Павло Лазаренко.

У Генеральній прокуратурі сподіваються у четвер, 24 січня, почати слідчі дії з Ю.Тимошенко в справі про організацію вбивства Є.Щербаня у разу, якщо вона визначиться з вибором адвоката і погодиться надавати свідчення.