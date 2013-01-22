Луценко вимагає реанімувати провадження за його заявою про злочин суддів

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко звернувся до слідчого судді Печерського районного суду Києва із заявою про відкриття за умов нового процесуального законодавства кримінального провадження стосовно прокурорів та суддів, які ухвалювали незаконні рішення про його арешт у 2010 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Народна самооборона".

Ю.Луценко звернувся до суду у зв'язку з рішенням Генеральної прокуратури щодо його аналогічної заяви, зареєстрованої 28 грудня 2012 року.

Тоді заяву про кримінальні правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), проте вже 4 січня кримінальне провадження стосовно прокурорів та суддів було закрито "за відсутністю в діях працівників Генеральної прокуратури, суддів складу кримінальних правопорушень".

Екс-міністр у своїй скарзі слідчому судді наголошує, що кримінальне провадження за його заявою було закрито без проведення досудового розслідування та без надання належної юридичної оцінки судових рішень всупереч рішенню Європейського суду з прав людини від 3 липня 2012 року, яке визнано Україною.

Ю.Луценко додав, що повідомлення про виписки з ЄРДР про реєстрацію своєї заяви він отримав 14 січня 2013 року, вже навіть після закриття кримінального провадження (4 січня 2013 року), що порушило право заявника і потерпілого на участь в досудовому розслідуванні.

"Заява Ю.Луценка про злочин стосувалась порушення його особистих прав та спричинення йому збитків. Відповідно, він по справі процесуально є і заявником, і потерпілим. За процесуальними правами потерпілого, слідчий, що мав здійснювати досудове розслідування, Ю.Луценка не ознайомив. Процесуальна участь адвоката в досудовому розслідуванні слідчим також була повністю проігнорована", - підкреслили у прес-службі партії.

Таким чином, екс-міністр вимагає від суду в порядку досудової підготовки витребувати матеріал досудового розслідування його заяви до Генпрокуратури та скасувати постанову слідчого в особливо важливих справах про закриття кримінального провадження за заявою про злочин.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року захист Ю.Луценка направив на ім’я генерального прокурора України заяву екс-міністра внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна та слідчого Сергія Войченка за ухвалення ними постанови про затримання та арешт Ю.Луценка 26 грудня 2010 року.

Крім того, Ю.Луценко також вимагав притягнути до кримінальної відповідальності суддів Печерського райсуду Києва та Апеляційного суду столиці - Марії-Маргарити Пилаєвої, Олександра Беця, Анатолія Кузьміна, Валерія Лашевича, Вікторії Горкавої та Сергія Вовка.