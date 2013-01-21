У найближчі два дні стане відомо, коли оперуватимуть Луценка - дружина

«Лікарі наразі роблять усі розширені передопераційні аналізи, які дозволять зробити висновок про те, чи можна за день-два готувати Луценка до операції, чи це можна перечекати», - цитує Ірину Луценко пресс-служба "Народної самооборони".

«Я поспілкувалася із лікуючим лікарем, з хірургом, з іншими медиками, які відповідатимуть за лікування і трактування результатів аналізів. Саме функції печінки викликають у них серйозне занепокоєння. Тому завтра-післязавтра будуть проводитися аналізи на її здатність згортати кров. Відповідно, після цього буде зрозуміло: чи буде робитися операція протягом тижня, чи потрібно підлікувати печінку і довести її до нормального стану і відтермінувати операцію. Все залежатиме від завтрашнього-післязавтрашнього дня», - зазначила Ірина Луценко.

Захисник екс-міністра також висловила упевненість, що Луценка не перевозитимуть у Лук’янівське СІЗО, а залишатимуть у клініці для проходження повного передопераційного обстеження.

«Більше за все я боюся за те, як чоловік виходитиме із операції. Якби людина була на волі, щомісяця її можна було б привезти на обстеження, на консультацію із хірургами. Але ж Луценка знову кинуть на нари. А очікувати на післяопераційне лікування у межах колонії не приходиться», - зазначила Ірина Луценко.