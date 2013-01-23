КВУ: час київської влади спливає

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко.

«Призначити ці вибори має Верховна Рада України своєю постановою. Якщо вона цього не зробить, хоча вона мала б давно вже принаймні вибори мера оголосити, - вона не виконає своїх конституційних обов’язків. Що їй за це буде? Нічого» - зауважив він.

О.Черненко висловив переконання, що ще після відставки Леоніда Черновецького парламент мав призначити позачергові вибори міського голови столиці.

Голова КВУ зауважив, що у травні 2013 року закінчуються повноваження міського голови, який уже і так у відставці, і самої міської ради.

«Останній термін, коли мають відбутися вибори, – це кінець травня» - сказав він.

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Крім того, О.Черненко вважає, що необхідно організувати кампанію «громадського політичного тиску», аби кияни отримали легітимного міського голову.

На його переконання, вибори міського голови Києва повинні проходити у два тури, а не в один. «Проведення виборів у два тури, яке може забезпечити нормальне представництво і якісного міського голову, – це набагато дешевше, ніж те, як сьогодні розпилюється міський бюджет» - сказав він.

Він додав, що вибори мера у два тури – це «більша довіра».

Також, на думку О.Черненка, вибори мера столиці будуть дуже складними, напруженими та конкурентними.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

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19 липня секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці.

1 жовтня Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і самоврядування рекомендував парламенту ухвалити рішення про проведення виборів мера Києва навесні 2013 року.

Фракція партії «УДАР» зареєструвала у Верховній Раді законопроект про проведення виборів у Києві в перший тиждень червня 2013 року. За словами лідера фракції Віталія Кличка, законопроектом пропонується одночасно провести вибори мера і депутатів Київради. Крім того, «УДАР» пропонує повернути меру столиці низку повноважень.

Законопроектом передбачено встановити, що вибори мера Києва проводяться у два тури.