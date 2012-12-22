УДАР: провладної більшості у Київраді вже не існує

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка", про це він заявив після того, як було оголошено тривалу перерву в засіданні сесії 20 грудня.

“Персональне голосування, якого у сесійній залі вдалось досягти 20 грудня завдяки народним депутатам від “УДАРу”, показало, що провладної більшості, яку довгий час створювали спочатку Черновецький, а потім Попов, де-факто не існує. Це і не дивно, оскільки хтось із «молодої команди» за ґратами, хтось – у бігах, хтось просто роками не відвідує засідання Київради, а їхні картки продовжують голосувати”, - сказав А.Странніков.

На думку депутата, якщо на кожній сесії Київради забезпечувати виключно персональне голосування, то жодне рішення, вигідне владі, не буде прийнято.

“Втім, більшості немає і в опозиції. Це свідчить про початок політичної кризи у Київраді”, - зазначив А.Странніков.

За його словами, особливо обурила реакція деяких депутатів Київради на абсолютно законні вимоги народних депутатів голосувати особисто. «Коли чуєш образи, погрози та відверту “фєню”, мимоволі починаєш вірити чуткам про наявність у Київраді колишніх та нинішніх кримінальних авторитетів. Така Київрада киянам не потрібна”, - заявив депутат від «УДАРу», зазначивши, що все це зайвий раз підтверджує необхідність якнайшвидшого проведення виборів Київради і мера Києва.

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Як повідомляв УНІАН, 20 грудня близько 16.00 секретар Київради Галина Герега оголосила перерву в засіданні Київради у зв’язку з «непродуктивною» роботою депутатів.

В порядку денному роботи Київради було понад 260 питань. Станом на 16.00 депутати розглянули лише 15 питань (засідання розпочалось о 10.00). Причому значна частина розглянутих проектів рішень набрала лише близько половини мінімальної кількості голосів, необхідних для їх прийняття.

Г.Герега та керівники всіх фракцій Київради пішли на погоджувальну раду, щоб визначитись, коли продовжити засідання.

Пізніше голови двох фракцій Київради повідомили УНІАН, що засідання Київради продовжиться 25 грудня. Водночас у секретаріаті Київради офіційної інформації стосовно дати продовження засідання не було.