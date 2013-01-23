У Нашій Україні запевняють, що Ющенко з партії - ні ногою

Прес-служба партії “Наша Україна” заявляє, що Віктор Ющенко не має наміру залишати партію «Наша Україна» і наразі виконує усі обов’язки голови партії відповідно до партійного статуту.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби «Нашої України» «з приводу інформації, яка з’явилася у ЗМІ з приводу ситуації в партії».

Зокрема, як йдеться в повідомленні, «подана інформація не відображає офіційну позицію партії та поширена керівником Київського міського осередку партії Андрієм Ніцоєм, який не є ані працівником центрального апарату партії, ані речником її прес-служби. У зв’язку з цим звертаємо вашу увагу на те, що офіційну електронну адресу прес-служби «Нашої України» змінено на press.nu@nasha-ukraina.org. Інформація, надіслана зі старої адреси, не може сприйматися як офіційне джерело інформації про партію. Також звертаємо вашу увагу на те, що висловлювання А.Ніцоя на його сторінці Фейсбук є лише його особистою думкою свідка певних процесів».

Прес-служба заявляє, що «В.Ющенко не має наміру залишати партію «Наша Україна» і наразі виконує усі обов’язки голови партії відповідно до партійного статуту. В.Ющенко залишається активним учасником політичного життя і перебуває у постійному діалозі з політичними партнерами та однодумцями».

Також зазначається, що контактними особами у прес-службі партії є керівник прес-служби партії Юлія Торговець та аналітик прес-служби Дар’я Глущенко. Речником В.Ющенка є Ірина Ванникова.

Інформацію про результати засідання президії та інші партійні події прес-служба обіцяє повідомити додатково.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня газета ”КоммерсантЪ - Украина” написала, що колишній Президент України, голова партії “Наша Україна” В.Ющенко може піти з цієї політичної сили і створити нову.

Як відзначає видання, в "Нашій Україні" готуються до з'їзду, результатом якого може стати відставка її голови В.Ющенка. Зокрема, в керівництві зріє незадоволеність його політикою, результатом якої став скромний результат на парламентських виборах 2012 року - 1,1%, пише ”КоммерсантЪ - Украина”, відзначаючи при цьому, що В.Ющенко може і сам піти в інший проект - за інформацією експертів, зараз він працює над створенням нової політичної сили.

Перша хвиля незадоволеності політикою В.Ющенка пройшла на зборах регіональних партійних лідерів, які відбулися минулого тижня. "На думку виступаючих, він (В.Ющенко) не виконав своїх передвиборчих зобов'язань перед партією і має скласти з себе обов'язки лідера", - написав у соціальній мережі Facebook голова Київської міської організації «Нашої України» А.Ніцой.

Продовжити розмову "майбутньому партії" політрада планує 26 січня. За словами голови політради Сергія Бондарчука, одним із основних питань на порядку денному буде визначення дати з'їзду партії.

Газета відзначає, що в той час, як члени політради будують плани про майбутнє "Нашої України", в ЗМІ з'явилася інформація про те, що В.Ющенко вирішив створити нову партію. Як повідомив "Коммерсанту" керівник Інституту політичних, соціологічних і маркетингових досліджень Володимир Бондаренко, у всіх областях України вже ведеться збір підписів за створення нової політичної сили. При цьому він уточнив, що "партія "Наша Україна" усунена від цього процесу": "Нову партію створюють на основі громадської організації "Ми - українці", яку курирував Петро Ющенко в період президентства свого брата В.Ющенка. Ребрендінг «НУ» вже кілька разів робили, але нічого з цього не вийшло. У політичному світі часто йдуть шляхом створення нової партії, ось команда В.Ющенка це і робить".

Дізнатися про політичні плани В.Ющенка виданню не вдалося - його прес-секретар Ірина Ванникова не відповідала на телефонні дзвінки, зазначав «КоммерсантЪ - Украина».