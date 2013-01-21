У Нашій Україні незадоволені Ющенком, а він готує нову партію

У партії "Наша Україна" пройшла хвиля невдоволення політикою її лідера Віктора Ющенка, результатом якої, на думку членів партії, став той провальний результат, який колись потужна партія отримала на останніх парламентських виборах - 1,1%.

Розмова "про майбутнє партії" політрада НУ планує провести 26 січня, пише Коммерсант-Україна.

У той же час у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Віктор Ющенко вирішив створити нову партію.

Як повідомив керівник Інституту політичних, соціологічних і маркетингових досліджень Володимир Бондаренко, у всіх областях України ведеться збір підписів за створення нової політсили, до якої Наша Україна не причетна.

"Нову партію створюють на основі громадської організації "Ми - українці", яку курував Петро Ющенко в період президентства свого брата. Ребрендинг НУ вже кілька разів робили, але нічого з цього не вийшло. У політичному світі часто йдуть шляхом створення нової партії, ось команда Віктора Ющенка це і робить", - розповів Бондаренко.

Дізнатися про політичні плани пана Ющенка вчора не вдалося - його прес-секретар Ірина Ванникова не відповідала на телефонні дзвінки.

Колишній член політради НУ Лілія Григорович, яка вийшла з партії відразу після парламентських виборів, дуже критично відреагувала на ідею Ющенка.

"Просто це буде партія не соратників, а абсолютно відданих і слухняних людей Віктора Ющенка з єдиним лідером", - сказала Григорович.